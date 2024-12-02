Son dakika... Dış ticaret açığı kasımda yüzde 22 arttı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kasım ayı dış ticaret verilerini açıkladı. İhracat kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre 3,1 düşüşle 22,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bakan Bolat, azalışın nedenlerini, "Enerji ürünleri ve altın ihracatındaki düşüş. İşlenmemiş altın ihracatımız kasımda yüzde 62 azaldı. Euro/dolar paritesindeki gerileme ikinci faktör. Trump'ın seçimi kazanması sonrası dolar lehine hareket oldu. Yeni bilgisayarlı transit sistem dediğimiz Faz 5'te geçiş zorlukları oldu. Bütün ülkeler buna uymak zorundaydı. Faz 5'e geçemeyen ülkeler ne ihracat ne ithalat yapamayacaktı. 17 Kasım'da biz bu sisteme geçtik. Köklü yapısal değişiklikler gerekiyordu. Bunun bize 500-600 milyon dolarlık bir kaybı oldu" olarak sıraladı.

İthalat kasım ayında yüzde 2,4 artışla 29,6 milyar dolar oldu.

Dış açık 11 ayda yüzde 27 azaldı

Ocak-kasım döneminde ihracat yüzde 2,5 artışla 238,5 milyar dolara ulaştı. İthalat yüzde 6,4 azalışla 311,7 milyar dolara geriledi. 11 ayda dış ticaret açığı yüzde 27 azalarak 73,2 milyar dolar oldu.