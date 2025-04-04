Son dakika... Dış ticaret açığı martta 7,3 milyar dolar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mart ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, ihracat mart ayında yüzde 3,2 artışla 23,4 milyar dolara yükseldi. Bolat, böylece tarihin en yüksek ikinci mart ayı ihracat rakamının gerçekleştiğini söyledi.

Yıllıklandırılmış ihracat yüzde 2,1 artışla 263,4 milyar dolara çıkarken; Bakan Bolat, yıllıklandırılmış ihracatın Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamına ulaştığını açıkladı.

Dış açıkta yüzde 0,5'lik düşüş

İthalat yüzde 2,3 artışla 30,7 milyar dolara çıkarken; mart ayında dış ticaret açığı ise, yüzde 0,5 azalarak 7 milyar 267 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 0,7 puan artışla yüzde 76,3'e yükseldi.

"Mayıs ortasında ABD'de ilave vergiyi konuşacağız"

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye için uygulanan ilave vergi meselesini mayıs ayı ortasında ABD'ye yapılacak ziyarette konuşacaklarını kaydetti.

Bolat, yaz aylarında fiyatların daha makul gelmesiyle enflasyonun bir miktar daha gerileyeceğini belirtti.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2025 yılı Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre;ihracat, %3,2 oranında artarak 23 milyar 385 milyon dolar, ithalat, %2,3 oranında artarak 30 milyar 652 milyon dolar, dış ticaret hacmi, %2,7 oranında artarak 54 milyar 36 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2025 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, ihracat, %2,5 oranında artarak 65 milyar 306 milyon dolar, ithalat, %4,6 oranında artarak 87 milyar 886 milyon dolar, dış ticaret hacmi, %3,7 oranında artarak 153 milyar 1922 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2025 yılı Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre, ihracatın ithalatı karşılama oranı 0,7 puan artarak %76,3 olarak gerçekleşti.

Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 3,5 puan artarak %89,1 olarak gerçekleşti.

Enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise, ihracatın ithalatı karşılama oranı 2,1 puan artarak %93,3 olarak gerçekleşti."