Son dakika... Dış ticaret açığı nisanda arttı

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 2024 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat yüzde 0,1 oranında artışla 19 milyar 271 milyon dolar, ithalat yüzde 4,2 oranında artışla 29 milyar 171 milyon dolar oldu. 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde ise, ihracat yüzde 2,7 oranında artışla 82 milyar 873 milyon dolar, ithalat yüzde 8,9 oranında azalışla 113 milyar 117 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Açıklamada şöyle denildi:

"2024 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre; İhracat, yüzde 0,1 oranında artarak 19 milyar 271 milyon dolar,ithalat, yüzde 4,2 oranında artarak 29 milyar 171 milyon dolar, dış ticaret hacmi, yüzde 2,6 oranında artarak 48 milyar 442 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2024 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre; ihracat, yüzde 2,7 oranında artarak 82 milyar 873 milyon dolar, ithalat, yüzde 8,9 oranında azalarak 113 milyar 117 milyon dolar, dış ticaret hacmi, yüzde 4,3 oranında azalarak 195 milyar 990 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2024 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracatın ithalatı karşılama oranı 2,71 puan azalarak yüzde 66,1 olarak gerçekleşti.

Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 4,69 puan azalarak yüzde 73,8 olarak gerçekleşti. Enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise, ihracatın ithalatı karşılama oranı 4,91 puan azalarak yüzde 77,4 olarak gerçekleşti.

Nisan ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Almanya (1 milyar 481 milyon dolar), ABD (1 milyar 185 milyon dolar) ve İngiltere (1 milyar 124 milyon dolar) oldu. Nisan ayında ihracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 47,8 oldu.

Nisan ayında en fazla ithalat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Çin (3 milyar 753 milyon dolar), Rusya (3 milyar 330 milyon dolar) ve Almanya (2 milyar 244 milyon dolar) oldu. Nisan ayında ithalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içerisindeki payı yüzde 58,6 oldu."