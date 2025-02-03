Son dakika... Dış ticaret açığı yüzde 24 arttı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yeni yılın ilk ihracat rakamlarını açıkladı. Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Hasan Turan Salonu’nda açıklamalar yapan Bolat, ihracat rakamlarının yeni yılda rekor kırdığını söyledi.

Bolat, ocak ayında ihracatın yüzde 5,8 artarak 21,2 milyar dolara yükseldiğini açıkladı ve "Ocak ayı mal ihracatımız tarihin en yüksek seviyesine çıktı" dedi. Son 20 aylık verilere bakıldığında Türkiye, söz konusu ayların 13'ünde aylık mal ihracatı rekoru kırdı.

Türkiye'de ocak ayında ithalat ise, yüzde 10,2 artış gösterdi ve böylece ocak ayında yapılan toplam ithalat 28,8 milyar dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı 3 puan azalarak yüzde 73,4'e geriledi.

Bakan Bolat, ocak ayında dış ticaret açığının 7,7 milyar dolar olduğunu söyledi. Son bir senelik dış ticaret açığı ise, 83,7 milyar dolar oldu.