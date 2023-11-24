Son dakika... Ekonomi torbası 80 maddelik teklifle TBMM’ye sunuldu

Hüseyin GÖKÇE- Mehmet KAYA- Canan SAKARYA

Ekonomiye ilişkin önemli düzenlemeler içeren yeni torba teklif Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Tahakkuk etmiş KDV iadelerini kısmen veya tamamen silme konusunda Cumhurbaşkanına yetki veren torba konun teklifinin 17’nci maddesi ile de bankalar, finans kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleriyle emeklilik şirketleri enflasyon muhasebesi dışında tutuluyor.



Teklifte ayrıca, arnacıhı ihracat sözleşmesine dayanarak imalatçı veya tedarikçi kurumların dış ticaret sermaye şirketleri veya sektörel dış ticaret şirketleri üzerinden yapacakları ihracat faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlara 5 puanlık kurumlar vergisi indirimi uygulanacak.