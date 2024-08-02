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SON DAKİKA: Emekli maaş farkları için ödeme tarihi belli oldu

Son dakika haberi... En düşük emekli maaşını 12 bin 500 liraya çıkaran vergi paketi düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. SGK, emekli maaşında fark ödemelerinin 7 Ağustos'ta hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA: Emekli maaş farkları için ödeme tarihi belli oldu
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10 bin lira olan en düşük emekli maaşı yeni düzenlemeyle birlikte 12 bin 500 lira olarak uygulanacak. Düzenleme 1 Temmuz’dan itibaren geçerli.

Temmuz ayında aylıklarını alan emeklilere önümüzdeki günlerde 2 bin 500 liralık fark yatırılacak.

Fark ödemeleri 7 Ağustos tarihinde hesaplara yatırılacak.

SGK'nın sosyal medyadan yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"2024 Temmuz ödeme dönemi itibariyle en düşük emekli aylığı 12.500 TL'ye yükseltildi.

Fark aylık ödemelerinizi 𝟕 𝐀𝐠̆𝐮𝐬𝐭𝐨𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟒 tarihinde hesabınızdan çekebilirsiniz."

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