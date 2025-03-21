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SON DAKİKA... Emeklilerin bayram ikramiyesi artışı haftaya kaldı

Son dakika haberi... Emeklilerin bayram ikramiyelerinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmeleri haftaya kaldı.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA... Emeklilerin bayram ikramiyesi artışı haftaya kaldı
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ANKARA (EKONOMİ) 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından siyasette yaşanan gerilim Meclis çalışmalarına da yansıdı. Bu hafta kanunlaştırılması planlanan bayram ikramiyesindeki artışında yer aldığı torba teklifin görüşmelerine başlanamadı. 25 Mart Salı günü yasa teklifinin görüşmelerine başlanacak.

Yasa teklifi Genel Kurul’da yasalaşmasının ardından Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulacak. Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte düzenleme yürürlüğe girecek. Ardından ödemeler yapılacak.

Bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmasının 2025 yılı ek maliyeti 15.5 milyon dosya için 28.4 milyar lira olarak hesaplandı.

Doğum yardımı arttırılıyor

Yasa teklifi ile Doğum Yardımı Programı, düzenli bir yardım programı haline getiriliyor. 1 Ocak 2025 sonrasında ilk kez çocuk sahibi olanlara tek seferlik 5 bin lira doğum desteği verilecek. Bu tarihten sonra çocuk sahibi olan ailelere ikinci çocuk için her ay bin 500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5 bin lira çocuk yardımı yapılacak. Yardımlar annenin hesabına yatırılacak. 2025 yılında 1 milyona yakın aileye 22.8 milyar lira doğum yardımı yapılacak.

 

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