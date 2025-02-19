SON DAKİKA... Emlak Konut'un konut kampanyasında ayrıntılar belli oldu: 3 farklı ödeme seçeneği

Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz kampanyaya ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Yasir, kampanyanın İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir'de 25 projeyi kapsayacağını ve son başvuru tarihinin 23 Mart 2025 olacağını bildirdi.

Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, "Kampanya ile 4 bin 500 bağımsız bölüm satışa çıkıyor" dedi. Yılmaz, "En düşük fiyatlı daire 5 milyon 650 bin TL. 6 milyonluk daire için, 60 ayda peşinatla 61 bin 598 lira ödeme" ifadelerini kullandı.

Yımaz, şunları söyledi:

Kampanya hangi illerde geçerli?

25 farklı projede ev sahibi olmak isteyenler için cazip fırsatlar sunulacak. Kampanya İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki projeleri kapsıyor.

Üç farklı ödeme seçeneği

Birinci model: Peşinatsız azalan taksit

Birinci modelde, peşinatsız azalan taksit seçeneği bulunuyor. Hayallerindeki eve kavuşmak isteyen vatandaşlarımız, peşinat ödemeden ev sahibi olabilir ve taksitleri her geçen ay azalarak devam eder. Aylık %0,99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği sunuyoruz.

İkinci model: İlk yıl taksit ödemesi yok

İkinci modelde, ilk 12 ay boyunca taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanıyor, böylece ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız ilk yılı taksit ödemesi yapmadan geçirebiliyor. Bu sayede alıcılar, toplamda %12 oranında bir kazanç elde ediyor. Ayrıca, aylık %1,29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkânı sunuluyor.

Üçüncü model: Leasing destekli finansman

Üçüncü modelimizde ise Emlak Konut olarak, ev sahibi olmak isteyenlere leasing destekli finansman modeli sunuyoruz. Bu model, uzun vadeli ve esnek ödeme seçenekleriyle ev sahibi olmayı daha kolay ve erişilebilir hale getiriyor. Leasing destekli finansman modelimizde, peşinat ödemeden veya tercih ettiğiniz peşinat tutarıyla, evin satış bedelinin tamamı için Emlak Katılım Bankamız ile birlikte finansman imkânı sağlıyoruz. Bu sayede, ödeme planınızı bütçenize göre esnek bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Ayrıca 120 aya kadar vade imkanı da sunulmaktadır. Bu kampanya kapsamında örnek olarak İstanbul’da 6 milyon lira değerinde bir eve, 60 ay vade ile ve aylık 61 bin 698 liradan başlayan taksitlerle hayalinizdeki eve sahip olabilirsiniz.

Başvuru tarihi ne zaman?

Başvurular bugün başladı. Kampanyanın son başvuru tarihi 23 Mart 2025.

Kampanyadaki ev fiyatları ne kadar?

Kampanya kapsamında en düşük fiyatlı daire 5 milyon 650 bin bandında bulunuyor.

Kampanyaya nasıl başvurulacak?

Satış ofisleri, çağrı merkezlerinden başvurulabilecek ve ödeme planları oluşturulabilecek.

İlk ev şartı var mı?

Kampanyaya katılım için ilk ev sahibi olma şartı bulunmuyor.

Konut stoku oranları nedir?

4500 bağımsız bölümü bu kampanyayla beraber satışa sunmuş oluyoruz. 23 Mart tarihine kadar bu modellerde satışlar olacak. Projelerde esnek ödeme koşulları var. Yıl içinde farklı kampanyalar yapmayı planlıyoruz.

Finansman nasıl olacak?

İlk iki modelde Emlak Konut'a borçlanarak bu işi yapmış oluyoruz. Onun için vade farklarını düşük tutuyoruz. Üçüncü modelde Emlak Katılım Bankası üzerinden borçlandırılıyor. Leasing modeliyle bir borçlanma olacak orada bankaya borçlanmış oluyorsunuz. Oranlar 1.89 seviyesinde, oranlar piyasanın altında.

Orta gelir neye göre belirlenecek?

Dün sayın Bakanımızın açıkladığı gibi zaten alt gelir, dar gelir grubundaki vatandaşlarımız için TOKİ’nin sosyal konut kampanyası kapsamında şu anda devam eden satışlar var. Yıl sonunda önemli bir oranda satış gerçekleşecek. Bizim Emlak Konut olarak yaptığımız projelerde vatandaşlar satış ofislerine gelerek ödeme koşullarını belirlemiş oluyor. Daire seçeneğini 1+1’den 5+1’e kadar kendileri belirlemiş oluyor.

Kampanyadaki en ucuz konut fiyatı ne kadar olacak?

Kampanya kapsamındaki en düşük fiyatta dairemiz 5 milyon 650 bin TL. Buradan başlayarak farklı fiyatlarda dairelerimiz var. İstanbul’da da bu fiyata dairelerimiz var. 60 aylık bir seçenekte 2’nci modelde bir peşinat ödeyerek 61 bin lira 598 liradan başlayan bir ödeme kolaylığı başlayabiliyor. 25 projemizin her birinde farklı seçenekler var. Vatandaşlarımızın gidip satış ofislerinden veya çağrı merkezlerinden buralara gelerek kendi ödeme planlarını kendilerinin oluşturmasını bekliyoruz.

Azalan taksitler nasıl olacak?

Azalan taksitle alakalı şöyle söyleyeyim. 100 bin TL ilk ay öderken, 6’ncı ay ile 18’inci ay arasında ara ödeme gerçekleştirecek. Son ay 60’ıncı ayda 80 bin TL’nin altındaki ödemeyle sürekli taksitlerin azaldığı bir ödeme planı. Vatandaş her bir proje için satış ofislerine gittiklerinde kendisi bir ödeme planı söyleyebilir. Rakamlar ona göre değişiyor.

İstanbul’da en ucuz konut hangi semtte olacak?

Bugünden itibaren başvurularımız başladı. İstanbul’da en düşük fiyatlı dairemiz Arnavutköy projemizde. Hem Avrupa yakasında hem Anadolu yakasında Kartal’a kadar çok farklı projelerde dairelerimiz mevcut.

Ara ödeme var mı?

Ara ödeme var. 6’ncı ay ile 18’inci ay arasında ara ödemeler var.

Daireler ne zaman teslim edilecek?

Bu sene teslim edeceğimiz projeler de var. 4-5 ay içinde teslimi gerçekleşecek birtakım projeler de var. Bunun içinde yeni başlayan satışa da yeni çıkan 3 yıl içinde teslim edeceğimiz projeler de var.

Alıcı fiyatı ödeyemediğinde kampanya iptal olur mu?

Sözleşmenin bazı şartları var. Bu şartlar dahilinde cezalı bir şekilde ödemeye devam edebilir. Yapılandırma dönemleri olabilir. Onu mutlaka bankalarda olduğu gibi bizde de cezai şartları var.

Herkese kredi çıkabilecek mi?

Emlak Konut'a borçlanma durumunda vatandaşlarımız geldiğinde biz zaten sözleşmelerimizi imzalıyoruz. Onun ödenmemesi durumunda yaptırımları var. Emlak Katılım Bankası’ndan leasing ile başvurulması durumunda onun muhatabı Emlak Katılım Bankası olacak.

Bitmiş proje sayısı mevcut mu?

Fikirtepe projesini söyleyebilirim. Teslime hazır bazı dairelerimiz var. Batı Yakası projesi bir kısmı en azından teslime hazır bir durumda. Yeni Levent projesi çok kısa süre içerisinde teslim edilebilir durumda. Balıkesir kısa bir süre içinde 2-3 ay içinde teslim edilebilir pozisyonda. İzmir’de Alsancak projemiz teslime hazır durumda. Çağrı merkezlerinde vatandaşlarımız detaylı bilgi alabilecekler.