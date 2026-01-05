Son dakika... En düşük emekli maaşı 18 bin 937 lira olacak

  1. Ekonomim
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aralık ayı enflasyonunu yüzde 0.89 olarak açıklamasıyla birlikte yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranı da yüzde 12.18 olarak hesaplandı.

Bu oran SGK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına doğrudan yansıtılıyor. Ancak kök aylığı 16 bin 881 liranın altında olan ve aldıkları ücret bu seviyeye tamamlanan emeklilerin aylığı da yüzde 12.18 artırılarak 18 bin 937 liraya çıkacak. Ancak bu artış doğrudan yansıtılamıyor. Bunun için TBMM’de yasal düzenleme yapılması gerekecek.

