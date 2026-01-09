Son dakika... En düşük emekli maaşı 20 bin TL oldu

Türkiye'de 4 milyondan fazla emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşına yapılacak zam oranı belli oldu. TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıkladığı kanun teklifine göre en düşük emekli maaşı 20 bin lira olacak. Böylece en düşük emekli maaşına yüzde 18,48 oranında zam yapılmış olacak.

Teklifin Meclis'ten geçmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla birlikte Resmi Gazete'de yayımlanıp resmen yürürlüğe girecek.

En düşük emekli maaşını alan emekli sayısı ise 4 milyon 917 bin kişi...