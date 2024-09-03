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SON DAKİKA: ENAG, ağustos ayı enflasyonunu açıkladı

Bağımsız araştırma kuruluşu ENAG'a göre enflasyon Ağustos ayında yüzde 3,47 arttı.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA: ENAG, ağustos ayı enflasyonunu açıkladı
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Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ağustos ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu açıkladı.

ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ağustos ayında yüzde 3,47 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 90,35 olarak gerçekleşti.

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ENAG, E-TÜFE'nin temmuz ayında yüzde 5,91 arttığını duyurmuştu. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 100,88 olarak gerçekleşmişti.

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