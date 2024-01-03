Son dakika: ENAG aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), aralık ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu açıkladı.

ENAG verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aralık ayında yüzde 4,12 arttı. E-TÜFE’nin 2023 yılındaki artışı yüzde 127,21 olarak gerçekleşti.

TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en fazla aylık azalış yüzde 0,77 ile konut; en fazla yükseliş ise yüzde 13,43 ile ev eşyası kaleminde gerçekleşti.

Kasım ayında ise E-TÜFE aylık yüzde 5,58 artarken yıllık da yüzde 129,27 yükselmişti.