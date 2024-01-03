Son dakika: ENAG aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı
ENAG 2023 yılı aralık ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 4,12 artarken yıllık bazda ise yüzde 127,21 oldu.
Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), aralık ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu açıkladı.
ENAG verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aralık ayında yüzde 4,12 arttı. E-TÜFE’nin 2023 yılındaki artışı yüzde 127,21 olarak gerçekleşti.
TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en fazla aylık azalış yüzde 0,77 ile konut; en fazla yükseliş ise yüzde 13,43 ile ev eşyası kaleminde gerçekleşti.
Kasım ayında ise E-TÜFE aylık yüzde 5,58 artarken yıllık da yüzde 129,27 yükselmişti.