Son dakika: ENAG ekim ayı enflasyonunu açıkladı

Bağımsız araştırmacılardan oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2025 yılı Ekim ayına ilişkin enflasyon sonuçlarını açıkladı. ENAG’ın yayımladığı verilere göre, ekim ayında ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) yüzde 3,74 oranında artış gösterdi. Böylece, E-TÜFE’nin yıllık bazdaki artış oranı yüzde 60 olarak kaydedildi.

ENAG’ın eylül ayı verilerine göre enflasyon aylık bazda yüzde 3,79 yükselmiş, yıllık artış oranı ise yüzde 63,23 olarak açıklanmıştı.

ENAG'ın 2025 yılı enflasyon rakamları şu şekildeydi;

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (E-TÜFE) Ocak 2025 dönemi (31.12.2024-31.01.2025) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda %8,22, yıllık bazda ise %81,01 artmıştı.

Şubat 2025 döneminde (31.01.2025-28.02.2025) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda %3,37, ENAGrup Fiyat Endeksi ise yıllık bazda %79,51 arttı.

Mart 2025 döneminde (28.02.2025-31.03.2025) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda %3,91, ENAGrup Fiyat Endeksi yıllık bazda %75,20 artmıştı.

Nisan 2025 döneminde (31.03.2025-30.04.2025) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda %4,46, ENAGrup Fiyat Endeksi yıllık bazda %73,88 artmıştı.

Mayıs 2025 döneminde (31.04.2025-31.05.2025) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda %3,66, ENAGrup Fiyat Endeksi yıllık bazda %71,23 artmıştı.

Haziran 2025 döneminde ( 31.05.2025-30.06.2025) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda %3,05, ENAGrup Fiyat Endeksi yıllık bazda %68,88 artmıştı.

Temmuz 2025 döneminde ( 30.06.2025-31.07.2025) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda %3,75, ENAGrup Fiyat Endeksi yıllık bazda %65,15 artmıştı.

Ağustos 2025 döneminde ( 31.07.2025-31.08.2025 ) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda %3,23 ENAGrup Fiyat Endeksi, yıllık basta %65.49 artmıştı.

Eylül 2025 döneminde ( 31.08.2025-30.09.2025 ) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda %3,79, ENAGrup Fiyat Endeksi, yıllık basta %63,23 artmıştı.

İTO'nun enflasyon verileri

İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, ekim ayında İstanbul’un tüketici fiyat endeksi yüzde 3,31 artarken, yıllık enflasyon yüzde 40,84’e yükseldi.