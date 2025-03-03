SON DAKİKA... ENAG şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
Son dakika haberi... Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), şubat ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu açıkladı. Buna göre şubat ayında enflasyon yüzde 3.37 artarken, yıllık enflasyon ise yüzde 79.51 şeklinde gerçekleşti.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini duyurdu. ENAG verilerine göre şubat ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3.37 artarken, yıllık enflasyon yüzde 79.51 olarak gerçekleşti.
Gözler şimdi saat 10:00'da TÜİK'in açıklayacağı enflasyon rakamlarına çevrildi.
Ekonomi