Son dakika... Enflasyon verileri açıklandı: 17 ayın en yükseği

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 3,18 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 69,80 seviyesine yükseldi.

Ekonomistlerin beklentisi nisan ayında TÜFE'nin yüzde 3,22 oranında artması, yıllık bazda ise yüzde 69,87 seviyesine yükselmesi yönündeydi.

Enflasyon ocak ayında yüzde 6,70 oranında artış gösterirken; şubatta yüzde 4,53 yükselişle beklentilerin üzerinde gerçekleşmişti. TÜFE mart ayında ise, yüzde 3,16 olmuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan veriler şöyle:

Tüketici fiyatları Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 18,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,80 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,64 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 51,20 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 103,86 ile eğitim oldu.

Ana harcama gruplarına en yüksek artış alkollü içecek ve tütünde

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 1,03 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 9,56 ile alkollü içecekler ve tütün oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Nisan ayı itibarıyla, 13 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 123 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi yıllık yüzde 72,72

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 18,58, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72,72 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 64,57 olarak gerçekleşti.

ÜFE yıllık yüzde 55,66

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,60 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,61 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,66 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 45,83 artış gösterdi.