Son dakika... Enflasyon verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 3,37 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 75,45 seviyesine yükseldi. Ekonomistlerin beklentisi mayıs ayında TÜFE'nin yüzde 3,04 oranında artması, yıllık bazda ise yüzde 74,89 seviyesine yükselmesi yönündeydi.

Enflasyon ocak ayında yüzde 6,70 oranında artış gösterirken; şubatta yüzde 4,53 yükselişle beklentilerin üzerinde gerçekleşmişti. Martta yüzde 3,16 artış gösteren enflasyon, nisanda yüzde 3,18 olmuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan veriler şöyle:

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 50,85 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 104,80 ile eğitim oldu.

Ana harcama gruplarına en yüksek artış giyim ve ayakkabıda

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 1,01 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 9,60 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Mayıs ayı itibarıyla, 23 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 114 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi yıllık yüzde 72,99

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,77, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 23,05, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72,99 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 66,53 olarak gerçekleşti.

ÜFE yıllık yüzde 57,68

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,96 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 17,87 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,68 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 47,24 artış gösterdi.