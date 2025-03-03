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Son dakika... Enflasyon verileri açıklandı

Son dakika haberi... Enflasyon, şubat ayında yüzde 2,27 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 39,05 olarak hesaplandı.

Haber Merkezi
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Son dakika... Enflasyon verileri açıklandı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre şubat ayında, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 2,27 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 39,05 seviyesine geriledi.

Ekonomistlerin beklentisi şubat ayında TÜFE'nin yüzde 3,00 oranında artması, yıllık bazda ise yüzde 40,03 seviyesine gerilemesi yönündeydi. Elektrik fiyatları, SGK katkı paylarındaki değişiklikler ve gıda fiyatlarındaki dalgalanmalara dikkat çeken ekonomistler, mart ayındaki verilerin daha net bir eğilim göstereceğini belirtiyor.

Ocak ayında enflasyon piyasa beklentilerinin üzerine çıkarak, aylık bazda yüzde 5,03 oranında artış göstermiş, yıllık enflasyon yüzde 42,12 olarak hesaplanmıştı.

2025 sonunda Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 28,25 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilirken; geçen ayki ankette beklenti, yüzde 27,75 seviyesinde oluşmuştu.

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