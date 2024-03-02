Son dakika... Erdoğan: Çalışanlar ve emeklilerin yaşadığı zorlukları görmezden gelmiyoruz

Yerel seçime 29 gün kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmalarını Antalya’da sürdürdü. Erdoğan, AK Parti'nin Antalya mitinginde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Anlatmaya yetmez diller, sana çıkar bütün yollar Antalya. Güzelliklerini anlatmaya dillerin kifayetsiz kaldığı Antalya'da bugün bir kez daha sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Katılım nedir diye sordum. 80 bin. Evet, on binler Antalya'da bugün bizlerle beraber. Şurada artık 30 günümüz var. 31 Mart'a hazır mıyız? 31 Mart'ta yeniden Antalya diyor muyuz? Manavgat, hazırlanıyoruz değil mi? Alanya, Serik, hazırlanıyor değil mi? Döşemealtı gümbür gümbür yürüyor muyuz? Kumluca'dan değişik sesler alıyorum ben. Kumluca destan yazıyor. Buğulu gözlerle Akdeniz ufuklarını süzen Antalya, turizmi ile tarımı ile ticareti ile insanı ile ülkemize değer katıyor, huzur veriyor. Akseki, hazır mıyız 31 Mart'a. Antalya artık diplomasinin de küresel yıldızlarından biri haline dönüşüyor. Antalya Diplomasi Forumu bu yükselişin işaretlerindendir. Bu tür organizasyonlar şehrimizin marka değerinin artmasına da katkı sağlıyor. Ben başta evladınız, yol arkadaşım Mevlüt Çavuşoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Bu konuda önemli gayretleri oldu ve diplomasi forumunu buralara kadar getirdik.

Seçimler siyasetçiler için hesap verme dönemlerdir. Biz zaten yıllardır hesap verdik, veriyoruz ama hesaptan kaçanlara da 31 Mart'ta hesap sormaya hazır mıyız? Hükümeti veya belediyeleri yönetmek için sandıkta yetki alan siyasetçiler seçim meydanlarında yaptıklarının muhasebesini yapar, yapacaklarının sözünü verirler. Milletimiz de kararını sandıkta ilan eder. Antalya 5 yılda büyükşehri ve ilçeleri ile belediyelerini yönetenlere notlarını veriyor, aday olanları da ölçüp tartıyor. Büyükşehir ve ilçe adaylarımızla Antalya'ya hizmete talibiz. Mayıs seçimlerinde bu kardeşinize yüzde 43, milletvekilliğinde yüzde 41 oy oranı ile bize destek verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bu oranlar Antalya ile aramızdaki muhabbeti yansıtmaktan uzaktır. İnşallah hep birlikte 31 Mart'ta sandıkları Cumhur İttifakı oyları ile patlatarak bunu telafi edeceğimize inanıyorum.

Bu kardeşiniz Cumhurbaşkanı olarak bu ülkenin başında mı? Başında. Ayrıca Cumhur İttifakı olarak kabine inşallah bizde mi? Şimdi Cumhur İttifakı ve şu anda da hükümet olarak iş başında olduğumuza göre yere yönetimi de bize teslim ettiğinizde ülkeyi biz uçurmaya devam edecek miyiz? Öyleyse bu ülkeyi maalesef çöpten, çukurdan çıkarmayanlara bir daha teslim edemeyiz.

CHP’ye eleştiriler

Milletimize asla yalan söylemedik. Bizi aldatmaya kalkanlar da önünde sonunda kazdıkları kuyuya düştüler. Bir zihniyet var ki bir türlü ıslah olmuyor. Bu faşist zihniyet tercihini ya vesayetçilerden, darbecilerden, emperyalistlerden son dönemlerde de terör örgütlerinden yana kullanıyor. CHP'nin yeni genel başkanı yöneticilere seçim dönemine özel öğütler veriyor. Gerçek niyetinizi saklayın diyor. Konuşmayın ki tepki almayın diyor. Polemiğe girmeyin ki zararlı çıkmayalım diyor. Susun ki yüreğinizdekilerden vatandaş haberdar olmasın diyor. Kim bu? CHP'nin Genel Başkanı. Akla bakar mısınız? Milleti kandırın diyor. Teşkilatlarına dürüst davranın demiyor da seçime kadar maskelerinizi takın, çıkarmayın diyor. Ne yapsalar boş. Milletimiz bunların ne olduğunu artık gayet iyi biliyor. Hangi kılığa gireceklerini şaşırdılar. CHP'nin Genel Başkanı İstanbul'da, Mersin'de DEM ile demlendi. İttifak yaptı. Bu iki parti aralarında yaptıkları gizli anlaşmalarla belediye başkan adaylıklarını, meclis üyeliklerini paylaştılar. Sonra da CHP Genel Başkanı, bizim DEM'le ittifakımız yok diye demeç veriyor. Yalan bunların ağzına yuva yapmış. Herkesi kör, alemi sersem sanıyorlar. Milletin feraset şamarı yüzlerine defalarca indiği halde bu aymazlıklarından bir türlü vazgeçmiyorlar. Milletimiz onların ciğerlerini biliyor.

Çalışanlar ve emekliler başta olmak üzere vatandaşlarımızın yaşadığı zorlukları görmezden gelmiyoruz. Bu sıkıntıları çözümünün, üretimden, büyümenin, yatırımdan, çalışmaktan ve kazanmaktan geçtiğini biz söylüyoruz. Türkiye kimi yerler gibi zahmetsiz gelir kaynaklarına sahip değil. Biz ne yapıyorsak alın terimizle yapacağız. Bu şekilde ortaya çıkacak kazancı 85 milyon bölüşeceğiz. Antalya'nın altın çağını başlatmaya var mıyız? Antalya 'evet' diyorsa bu iş bitmiştir."