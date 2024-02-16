Son dakika... Erdoğan, emeklinin bayram ikramiyesine zam oranını açıkladı

Emeklinin bayram ikramiyesine yapılan zam oranı açıklandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da gerçekleştirdiği mitingde emeklinin bayram ikramiyesine zam oranını duyurdu. Peki, emekli bayram ikramiyesi kaç lira oldu, ne zaman verilecek? Emeklinin toplam ikramiyesi kaç TL'ye yükseldi?

Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesinin yüzde 50 artışla 3 bin lira olacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı, "Emeklilerimizin bayram ikramiyesinde artış yapmayı planlıyoruz. Eskiden emeklinin bayram ikramiyesi diye geliri yoktu. 2018'de biz getirdik. Önümüzdeki bu rakamı yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselteceğiz. Bunu alacak olan 16 milyon kişi var. Hayat pahalılığı sorununu çözünce diğer alanlarda daha rahat yol alacağız" dedi.

Emeklinin bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

Yılda 2 kez bayram ikramiyesi alan emekliler, 2024 yılında toplam 6 bin lira ikramiye almış olacak.

2024 bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatıralacak?

Ramazan Bayramı, 10 Nisan itibarıyla idrak edilecek. Emekliye bayram ikramiyeleri ise bayramdan önceki hafta hesaplara geçiyor. Dolayısıyla 3-9 Nisan tarihleri aralığında bütün emekliler ilk ikramiyeleri almış olacak.

Emekli bayram ikramiyesi düzenlemesinin Mart ayında Meclis'e gelip yasalaşmasının ardından Nisan ayında Ramazan Bayramı öncesi ödenmesi öngörülüyor.