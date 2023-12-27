Son dakika... Erdoğan'a bilgi verilecek: Asgari ücret toplantısı ne zaman?

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamanını etkileyen 2024 asgari ücreti için süreç devam ediyor. Milyonlarca çalışan asgari ücret ne kadar olacak sorusunun yanıtını merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısı için çalışmalar sürüyor. Kabine toplantısının ertelenmesinin ardından işçi kesimi davet olabileceği ihtimaliyle beklemeye başlamıştı.

Asgari ücret toplantısı ne zaman?

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan bilgi aldıktan sonra, yeni bir toplantı için gün ve zaman belirlenecek. Toplantının bugün (27 Aralık) içinde olabileceği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tarafların tamamının katılımıyla bir ücret açıklanmasını sağlamak yönünde hareket edeceği belirtiliyor. Ücretin ise belirli bir noktaya kadar geldiği ancak ancak son noktanın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katkısıyla konulacağı kaydedildi.

Asgari ücretin genel seviyesi dışında, işverenler açısından bütçeden verilen desteğin miktarı da önem taşıyor. Bu desteğin artırılması talebi bulunuyordu.