SON DAKİKA... Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi uzatıldı
Son dakika haberi... Sürücü belgeleri yenileme süresi uzatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen sürenin 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı" dedi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı." ifadesini kullandı.
Yerlikaya, 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesinin bulunduğu bilgisini vererek, "Nüfus müdürlükleri ile sağlık raporlarının düzenlendiği sağlık kuruluşlarında oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamadan işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla uzatılan sürenin sonuna kadar lütfen eski sürücü belgelerimizi yenileyelim." uyarısında bulundu.
Eski Tip Sürücü Belgelerinin Yenilenme Süresini Uzattık❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 18, 2024
Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin Geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine… pic.twitter.com/eFwyW5HueL