Son dakika! Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan indirerek yüzde 3,75–4,00 aralığına çekti.

ABD Merkez Bankası (Fed), 28-29 Ekim tarihlerinde gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75-4 aralığına çekti. Bu adımla Fed, yıl içinde ikinci kez faiz indirimine gitmiş oldu. Kurum ayrıca 1 Aralık itibarıyla bilanço küçültme uygulamasını durduracağını duyurdu.

Ekonomistlerin beklentisiyle paralel karar



İki gün süren toplantı sonunda alınan faiz indirimi kararı, Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin tahminleriyle uyumlu gerçekleşti. Uzmanlar da toplantıdan 25 baz puanlık bir indirimin çıkmasını bekliyordu. Fed, son olarak eylül ayında aynı oranda faiz indirimi yapmış ve böylece geçen aralık ayından bu yana ilk kez gevşeme adımı atmıştı.

Bilanço küçültme süreci durduruluyor



Fed’in açıklamasına göre, 1 Aralık’tan itibaren bilanço küçültme süreci askıya alınacak. Bu karar, finansal sistemde likiditenin korunmasına yönelik bir adım olarak değerlendirildi.

Komite üyeleri farklı görüş bildirdi



Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyeleri arasında faiz indiriminin boyutuna ilişkin farklı görüşler öne çıktı. Fed üyesi Miran, 50 baz puanlık bir indirimden yana oy kullanırken, üye Scmid faiz oranlarında değişiklik yapılmaması gerektiğini savundu.

Karar, veri eksikliğinin yaşandığı dönemde alındı



Faiz kararı, ABD’de federal hükümetin kapalı olması nedeniyle bazı ekonomik göstergelerin yayımlanamadığı bir dönemde alındı. Fed Başkanı Jerome Powell, ay başında yaptığı açıklamada işgücü piyasasındaki risklere dikkat çekmiş ve FOMC’nin istihdam tarafındaki tehditlere odaklandığını belirtmişti.

Enflasyon verileri faiz indirimi beklentisini güçlendirdi



Hükümetin kapalı olmasına rağmen açıklanan son enflasyon verilerinin piyasa tahminlerinin altında kalması, Fed’in ekim toplantısında faiz indirimine gidebileceği beklentilerini artırmıştı.

Trump’tan Powell’a faiz indirimi çağrısı

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, ekonomiyi desteklemek amacıyla Fed Başkanı Jerome Powell’a agresif faiz indirimleri yapması yönünde sık sık çağrıda bulunuyordu.