Son dakika Fed faiz kararını açıkladı

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Amerika Merkez Bankası (Fed) temmuz ayı faiz kararını açıkladı. Fed beklentiler doğrultusunda temmuzda faiz aralığını yüzde 3,50 - 3,75 bandında tutmaya devam etti.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantısının ardından yapılan açıklamada, politika faizinde değişikliğe gidilmediği bildirildi.

Karar üç bölgesel başkanın faiz artışı yönündeki karşı oyuna rağmen verildi.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nde politisa faizini yüzde 3,50- yüzde 3,75 aralığında bırakma kararı 3'e karşı 9 oyla alındı. Haziran ayındaki metinde bir değişikliğe gidilmedi.

Üç başkan faiz artışı yönünde oy kullandı

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ve Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, 25 baz puanlık faiz artışı yönünde oy kullandı.

Üç üyenin aynı politika değişikliği yönünde karşı oy kullanması 2016'dan bu yana ilk kez gerçekleşti. Karşı oylar, beş yıldır Fed'in hedefinin üzerinde seyreden enflasyona müdahale edilmesi yönündeki baskının banka içinde güçlendiğine işaret etti.