Son dakika... Fitch, Türkiye'nin kredi notunu yükselti: Mehmet Şimşek'ten ilk değerlendirme

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şimşek, "Pozitif görünüm önümüzdeki dönemde not artışının süreceğine işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek şunları kaydetti:

"Uyguladığımız programın somut sonuçları ülke kredi notumuza da yansıdı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, bu başarıya kayıtsız kalmayarak kredi notumuzu bir kademe yükseltirken, görünümümüzü pozitife çevirdi. Pozitif görünüm önümüzdeki dönemde not artışının süreceğine işaret ediyor. 12 yıl sonra gelen bu not artışında, Türkiye’nin uluslararası normlara uyan, kural bazlı ve öngörülebilir politikaları etkili oldu. Makro-finansal istikrarın daha da güçlenmesiyle böyle olumlu gelişmeler artarak devam edecek. Yılın ikinci yarısında dezenflasyon, daralan cari açık ve bütçe disiplini sayesinde makro finansal istikrar daha da pekişecek ve kredi notumuz yükselecektir."

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkardı.