Fon soruşturması: Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplantı başladı

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Türkiye'yi sarsan fon soruşturmasıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temini talep edilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 19 şüpheli tutuklanmış, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Devam eden soruşturmada 8 zanlı daha gözaltına alınmış, 6'sının tutuklanmasına hükmedilmişti.Böylece soruşturmada tutuklananların sayısı 56'e ulaşmıştı.

Ankara'da kritik toplantı

Fon soruşturmasına ilişkin gelişmeler sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi yönetimi ve düzenleyici-denetleyici kurumların başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) başkanları da katıldı.