Son dakika haberi: Erdemir bu yıl temettü ödemesi yapmayacak

Yatırımcılar tarafından en çok takip edilen hisselerin başında gelen Ereğli (EREGL) hisseleriyle ilgili olarak şirketten KAP'a yapılan açıklamada "Şirketin yatırım döneminde olması nedeniyle sağlıklı nakit akışının devam ettirilmesi amacıyla" temettü ödemesinin bu yıl yapılmayacağı bildirildi.

2022 yılı karından İsDemir'de de bu yıl temettü ödemesi yapılmayacak.

Analistler bu kararın sebebi olarak deprem bölgesinde alınan tedbirleri gösterdi.



KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:



***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 09.03.2023

Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2023

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek

Para Birimi TRY

Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)

A Grubu, İşlem Görmüyor, TREERGL00017 0,0000000 0 0 0,0000000 0

B Grubu, EREGL, TRAEREGL91G3 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)

A Grubu, İşlem Görmüyor, TREERGL00017 0 0

B Grubu, EREGL, TRAEREGL91G3 0 0

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerinin, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre düzenlenmiş mali tablolara göre 24.264.661.561 TL, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) II-14.1 no.lu tebliğ hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide mali tablolara göre ise 18.005.034.248 TL net dönem karı ile sonuçlanmıştır.

Şirketimizin Yönetim Kurulu Kararıyla

- Şirketimizin yatırım döneminde olması nedeniyle sağlıklı nakit akışının devam ettirilmesi amacıyla nakit kar payı dağıtılmaması,

- TTK'nın 519. maddesi ve SPK hükümleri gereği, ödenmiş sermayenin %20'si sınırına ulaşılması sonucunda VUK hükümlerine göre düzenlenen 2022 yılı mali tablolarında oluşan net dönem karı üzerinden %5 oranında genel kanuni yedek akçe ayrılmaması,

- 2022 yılı dağıtılmayan net karların olağanüstü yedek olarak ayrılması,

hususlarının 31 Mart 2023 tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar

EK: 1 Erdemir 2022 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf

EK: 2 Erdemir 2022 Profit Distribution Table.pdf



KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 3.500.000.000

2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 4.262.328.797

Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre

3. Dönem Kârı 21.464.434.499 28.343.091.473

4. Vergiler ( - ) 3.459.400.251 4.078.429.912

5. Net Dönem Kârı 18.005.034.248 24.264.661.561

6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0

7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0

8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 18.005.034.248 24.264.661.561

Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0

Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 18.005.034.248 0

9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 90.980.590 0

10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 18.096.014.838 0

11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0

* Nakit 0 0

* Bedelsiz 0 0

12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0

13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0

* Çalışanlara 0 0

* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0

* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0

14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0

15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0

16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0

17. Statü Yedekleri 0 0

18. Özel Yedekler 0 0

19. Olağanüstü Yedek 18.005.034.248 0

20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu

Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET

A Grubu 0 0 0 0 0

B Grubu 0 0 0 0 0

TOPLAM 0 0 0 0 0