Hakem Kurulu, memur zammı için toplandı

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere ilk toplantısına başladı.

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine Kamu İşveren Heyeti'nin dün yaptığı başvuruyla Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, çalışmalarına başladı.

Toplantıya kimler katıldı?

Bu kapsamda Kurul, Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında ilk kez toplandı.

Sayıştay Başkanlığında yapılan toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken, akademisyenler Prof. Dr. Fatih Uşan ve Prof. Dr. Erdinç Yazıcı, Memur-Sen Genel Sekreteri Mahmut Faruk Doğan ile Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney katıldı.

Karara itiraz edilemiyor

Kurulun 5 gün içinde karar vermesi gerekiyor. Bu karar kesin olacak ve itiraz edilemeyecek.

Öte yandan katılımcılar, güvenlik gerekçesiyle cep telefonlarını toplantı salonu dışında bırakarak, içeri girdi.

Zam teklifi neydi?

Kamu İşveren Heyeti, 12 Ağustos'taki ilk teklifinde 2026'nın ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2027'nin ilk altı ayında yüzde 4 ve ikinci altı ayında yüzde 4 zam teklif etmişti.

15 Ağustos'ta 2026 yılı için önerilen zamlara ek olarak taban aylığa 1000 lira artış teklif eden kamu işvereni, 18 Ağustos'ta yaptığı revizede ise 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7 önermiş, 2027 yılı için yaptığı ilk teklifte değişikliğe gitmemişti.