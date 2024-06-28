SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'gri liste' açıklaması

Mali Eylem Görev Gücü (FATF), bugün gerçekleşen genel kurul toplantısında Türkiye'yi gri listeden çıkarma kararı aldı. FATF, 2021 yılında Türkiye'yi kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı gerekçesiyle gri listeye almıştı.

Bakanlık'tan açıklama: Atılan doğru adımlar sayesinde...

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mali Eylem Görev Gücü'nün FATF) bugünkü toplantısında ülkemiz Hazine ve Maliye Bakanımız sayın Mehmet Şimşek tarafından teslim edilmişti. Atılan doğru adımlar sayesinde Türkiye gri listeden çıkarılmıştı. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarımız başta olmak üzere tüm kamu ve özel sektör paydaşlarımızın katkıısyla elde edilen bu sonuç, finansal sistemimize güveni daha da artırarak program hedeflerine ulaşmamızı kolaylaştıracaktır.

Bu sürece katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz.

Türkiye terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanmasıyla mücadelesini bundan sonra da uluslararası standartlarla tam uyum içinde kararlılıkla yürütecektir.

Bu çerçevede MASAK ve diğer kurumların idari ve teknik kapasitesi daha da güçlendirilecek, gerektiğinde yasal ve idari düzenlemeler aynı hassasiyetle hayata geçirilecektir."