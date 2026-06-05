Son dakika... Haziran ayı kira zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre Mayıs 2026 enflasyon (TÜFE) aylık yüzde 1,71 yıllık yüzde 32,61 oldu.

Enflasyon verilerinin ardından konut ve işyerlerine uygulanacak kira artış oranı da netleşti. Buna göre haziran ayında kira sözleşmelerinde uygulanabilecek tavan zam oranı on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,24 olarak hesaplandı.

Haziran 2026 kira artış oranı örnek hesaplama

Örnek konut kirası: 40.000 TL

Kira artış oranı: Yüzde 32,24

Haziran 2026 kira artış tutarı: 12.896 TL

Haziran 2026 kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 52.896 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası 40.000 TL olan bir kiracının haziran ayında ödeyeceği kira zammı 12.896 TL olarak hesaplandı. Buna göre zamlı kira tutarı ise 52.896 TL olarak gerçekleşecek.