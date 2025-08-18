Son dakika: Hükümet, memura yeni zam teklifi açıkladı
6,5 milyona yakın memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme sürecinde hükümet yeni zam teklifini açıkladı
Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2026 ve 2027 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde süreç devam ediyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur Konfederasyonları ve Sendika Genel Başkanları ile Kamu İşveren Heyetinin son teklifini görüşmek üzere 18.30'da bir araya geldi.
Memura yeni zam teklifi belli oldu
Son teklifte;
- 2026 yılı için ilk altı ay yüzde 11, ikinci altı ay yüzde 7;
- 2027 yılı için ise ilk ve ikinci altı aylarda yüzde 4’er zam teklif edildi.
Daha önce dile getirilen 1.000 TL taban aylığı artışı da tekrarlandı.
Ne olmuştu?
Geçtiğimiz haftalarda toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamayınca memurlar bugün yurt genelinde iş bırakma eylemine gitmişti.
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de bugün Türkiye genelinde 1 günlük iş bırakma kararına ilişkin, "Hizmet üretmiyor, üretimden gelen gücümüzü de haklarımızı almak için ortaya koyuyoruz" demişti.
Teklifi kabul etmediklerini aktaran Kahveci, "Bu teklif ne memurun sofrasına çare ne de yarasına merhem olur. Bu yüzden teklifi reddettik. Bugün de meydanlarda yüksek sesle reddediyoruz" diye konuşmuştu.
Memur-Sen'in talepleri neler?
Memur-Sen 2026 yılı için %88, 2027 yılı için ise %46 oranında zam teklif etmişti.
Kamu görevlilerinin maaşlarına kademeli olarak;
- 2026 başında 10.000 TL taban aylığa zam + %10 refah payı olmak üzere 1. altı ay %25 - 2. altı ay %20,
- 2027 başında 7.500 TL taban aylığa zam olmak üzere 1. altı ay %20 - 2. altı ay %15 artış talep edilmişti.
Toplu sözleşme ikramiyesinin ise aylık 2.925 TL olarak ödenmesi istenmişti.
Kamu görevlilerine aylık 17.600 TL de kira yardımı talep edilmişti.
1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme görüşmelerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde, Türkiye Kamu-Sen ve Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu da katılmıştı.
'Aile yılı' kapsamında düzenleme
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetten taleplerini birkaç başlıkta sıralamıştı.
Yalçın, "doğurganlık hızının düştüğü, evlenme hızının azaldığı, annenin yaş ortalamasının arttığı ve tek kişilik hane sayısının fazlalaştığı bir zeminde" atılacak adımların çok önemli olduğunu söyledi.
Aile Yılı kapsamında, "çalışma hayatındaki hakların günümüz ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi gerektiğini" belirtti:
- Eş yardımının 11.710 TL'ye,
- Çocuk yardımının 2 çocuğa kadar her çocuk için 5.850 TL'ye,
- 3 ve üzeri çocuk için 8.780 TL'ye yükseltilmesini istedi.
Doğum yardımının 11.710 TL, Evlenme yardımının 55.600 TL, ölüm yardımının ise iki katı olarak ödenmesini talep etti.
Ücretsiz kreş hizmeti sunulmasını, sunulamayan yerlerde ise her çocuk için 8.780 TL Kreş Yardımı verilmesini istedi.
Yalçın ayrıca ücretli doğum izninin 60 haftaya çıkarılmasını, süt izin sürelerinin de uzatılmasını istedi.
Dini bayramlarda 23.400 TL ikramiye talebi
Memur-Sen, maaş zammının yanı sıra, yan hakları düzenleyen pek çok talepte bulundu.
"İkramiyesiz tek kesim" olduğu ifade edilen memurlar için dini bayramlarda 23 bin 410 TL ikramiye talep edildi.
Ayrıca memurlar için gelir vergisinin %15'e sabitlenmesi istendi.
Giyecek yardımının her yıl 17.600 TL olarak, yiyecek yardımının ise günlük 235 TL olarak düzenlenmesi istendi.
Özlük haklarına ilişkin talepler neydi?
Memur ve memur emeklilerinin özlük hakları ve çalışma koşullarını düzenleyen talepler de yer aldı.
Memur-Sen'in hükümetten talepleri arasında;
- 7. dönemde karar altına alınan 1. dereceye gelenlere 3600 Ek Gösterge hakkı,
- Kamu görevlilerine ilave 1 derece,
- En son 2005 yılında çıkarılan disiplin cezası affının belirli şartlarda yeniden çıkarılması,
- Görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavlarının belirli periyotlarda gerçekleştirilmesi
- Merkez-taşra ayrımı yapılmaksızın tüm kamu görevlilerine servis hizmeti sağlanması bulunuyor.
Ağustos ayına kadar taraflar arasında bir uzlaşı sağlanamazsa, görevi Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devralacak.
11 üyeden oluşan kurulun vereceği karar nihai olacak ve toplu sözleşme hükmünde sayılacak.
Kararın Hakem Kurulu'na gitmesi halinde farklı bir sonuç beklemediklerini söyleyen KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, "Hakem Kurulu emekçinin elini kolunu bağlamak anlamına geliyor" dedi.
Koçak, "Zaten Hakem Kurulu'nun oluşma biçimi iktidar tarafından belirleniyor. En nihayetinde ortaya çıkacak olan tablo iktidarın vermiş olduğu miktarın dışına çıkmıyor" ifadelerini kullandı.