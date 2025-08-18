Son dakika: Hükümet, memura yeni zam teklifi açıkladı

Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2026 ve 2027 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur Konfederasyonları ve Sendika Genel Başkanları ile Kamu İşveren Heyetinin son teklifini görüşmek üzere 18.30'da bir araya geldi.

Memura yeni zam teklifi belli oldu

Son teklifte;

- 2026 yılı için ilk altı ay yüzde 11, ikinci altı ay yüzde 7;

- 2027 yılı için ise ilk ve ikinci altı aylarda yüzde 4’er zam teklif edildi.

Daha önce dile getirilen 1.000 TL taban aylığı artışı da tekrarlandı.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz haftalarda toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamayınca memurlar bugün yurt genelinde iş bırakma eylemine gitmişti.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de bugün Türkiye genelinde 1 günlük iş bırakma kararına ilişkin, "Hizmet üretmiyor, üretimden gelen gücümüzü de haklarımızı almak için ortaya koyuyoruz" demişti.

Teklifi kabul etmediklerini aktaran Kahveci, "Bu teklif ne memurun sofrasına çare ne de yarasına merhem olur. Bu yüzden teklifi reddettik. Bugün de meydanlarda yüksek sesle reddediyoruz" diye konuşmuştu.

Memur-Sen'in talepleri neler?

Memur-Sen 2026 yılı için %88, 2027 yılı için ise %46 oranında zam teklif etmişti.

Kamu görevlilerinin maaşlarına kademeli olarak;

2026 başında 10.000 TL taban aylığa zam + %10 refah payı olmak üzere 1. altı ay %25 - 2. altı ay %20,

2027 başında 7.500 TL taban aylığa zam olmak üzere 1. altı ay %20 - 2. altı ay %15 artış talep edilmişti.

Toplu sözleşme ikramiyesinin ise aylık 2.925 TL olarak ödenmesi istenmişti.

Kamu görevlilerine aylık 17.600 TL de kira yardımı talep edilmişti.