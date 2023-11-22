Son dakika: İstanbul'da suya zam

İBB Meclisi'nde, İSKİ Genel Kurulu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Alınan kararla, suya yüzde 15 zam yapıldı. Zam teklifi onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek.

Yüzde 15 zam sonrası fiyatlar;

* Konutta 15 metreküpe kadar 20 lira 63 kuruştan 23 lira 72 kuruşa,

* 30 metreküpe kadar 29 lira 69 kuruş olan mevcut fiyatın 34 lira 14 kuruşa,

* 31 ve üzeri metreküpe kadar kullanımınsa 40 lira 43 kuruştan 46 lira 49 kuruşa,

* İş yerlerindeyse 1. kademe olan, 40 metreküpe kadar 54 liradan, 62 lira 14 kuruşa,

* 2. kademe olan 41 metreküp üstünün ise, 62 lira 50 kuruştan, 71 lira 87 kuruşa yükseldi.

Yüzde 48 talep edilmişti

İBB'nin, su fiyatlarına yüzde 48 zam yapılmasını istediği teklifte, konutta 0-15 metreküp arasında 1. kademede 20,62 lira olan mevcut fiyatın 30,54 lira, 2. kademede 30 metreküpe kadar 29,68 lira olan fiyatın 43,95 lira, 3. kademede 31 ve üzeri metreküpe kadar 40,42 lira olan fiyatın da 59,85 lira olması istendi.

Teklifte iş yerinde ise 0-40 metreküp arası 1. kademede 54,03 lira olan fiyatın 79,98 lira, 41 metreküp üstü 2. kademede 62,50 lira olan fiyatın da 92,52 liraya yükseltilmesi önerildi. Tarife Komisyonu tarafından incelenen zam teklifi yüzde 15 zam olarak revize edildi.