Fon soruşturmasında yüz milyonlarca liralık yeni tedbir

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında MASAK ile gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, yaklaşık 750 milyon liralık nakit tutarın dondurulması ve tutara el konulması tedbirleri uygulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturması kapsamında MASAK ile gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda fon hesaplarında bulunan 387 milyon 461 bin 359 lira 86 kuruş nakit tutar donduruldu.

Tutuklu Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 105 milyon lira ile bir banka nezdinde TERA Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon lira hakkında da el koyma tedbiri uygulandı. Üç ayrı işlem kapsamında dondurulan ve el konulan toplam tutarın yaklaşık 750 milyon liraya ulaştığı bildirildi.