Son dakika: Kamu işçisinin zam oranı birinci 6 ay için yüzde 24 oldu

Yaklaşık 600 bin kamu işçisi 2025-2026 yılında geçerli olacak zam oranı için üçüncü ve son teklif açıklandı. Hükümet, kamu işçilerine son zam teklifini iletti.

Teklife göre, 2025'in ilk 6 ay için yüzden 17'den yüzde 24'e çıkarıldı.

TÜRK-İŞ: Bir ilerleme var, sonuç almış değiliz

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar teklifle ilgili, "Bir ilerleme var. Bir sonuç almış değiliz. Önümüzdeki hafta biraz daha ilerleme kaydederiz diye umut ediyorum" dedi.

İkinci teklifte zam oranı ne olmuştu?

Hükümet ilk teklifinde 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8 zam ve 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 7, ikinci 6 ayı içinse yüzde 5 zam teklif etmişti.

İkinci teklifte ise bu rakamlar 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 17'ye, ikinci 6 ayı için yüzde 10'a yükseltilmişti.

Sendikalar iş bırakma eylemi yapmıştı

2026 yılı rakamları ise değişmemişti. Bunun üzerine sendikalar bir günlük iş bırakma grevini de içeren bir eylem takvimini hayata geçirme kararı almıştı.