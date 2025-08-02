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Kamuda zam düğümü çözüldü: İmzalar atılıyor

Kamu Çerçeve Protokolü'nde anlaşma sağlandı. HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ, işveren tarafıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda bugün imza atacak.

Haber Merkezi
İHA
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Kamuda zam düğümü çözüldü: İmzalar atılıyor
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Kamu zam pazarlığı krizi çözülürken Hak İş ve Türk İş ile işveren bugün imza atacak.

Kamuda çalışan 600 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme sürecinde hükümetten yeni bir zam teklifi gelmişti. Son teklif, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la yaptığı 4 saatlik görüşmenin ardından yapılmıştı. Yapılan son teklif doğrultusunda, 2025 yılının ilk 6 ayı için kamu işçilerine yüzde 24 oranında zam yapılacak. İkinci 6 ayda ise brüt çıplak ücretlere yüzde 11 oranında artış öngörülüyor.

Sözleşmenin devamındaki yıllarda da zam takvimi belirlendi. 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 10, ikinci 6 ayında ise yüzde 6 oranında artış yapılması teklif kapsamında yer alıyor. Ayrıca, bu dönemlerde enflasyonun öngörülen oranları aşması halinde enflasyon farkı da işçilerin maaşlarına yansıtılacak.

İmzalar bugün atılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, anlaşmanın resmileşeceği imza töreninin bugün gerçekleştirileceğini duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetlerinin katılımıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda düzenlenmesi planlanan olan Kamu Çerçeve Protokolü İmza Töreni’ne katılacaktır" denildi.

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