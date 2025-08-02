Kamuda zam pazarlığında düğüm çözüldü: Türk-İş ve Hak-İş zam için imzayı attı! İşte zam oranı...
Kamu Çerçeve Protokolü'nde anlaşma sağlandı. HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ, işveren tarafıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda imzayı attı. Buna göre kamu işçisi yılın ilk 6 ayı için yüzde 24, ikinci 6 ay için yüzde 11 zam alacak.
Yaklaşık 600 bin kamu işçisinin 2025-2026 dönemindeki mali ve sosyal haklarının belirlendiği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü imzalandı
Kamu Çerçeve Protokolü İmza Töreni, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirildi.
Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katıldı.
İşçi tarafı adına da Türk-İş Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve Hak-İş Başkan Yardımcısı Devlet Sert imzaladı.
Buna göre kamu işçisi yılın ilk 6 ayı için yüzde 24, ikinci 6 ay için yüzde 11 zam alacak.