Son dakika... Kapasite kullanımı kasım ayında arttı
Son dakika haberi... Kapasite kullanım oranı, kasım ayında bir önceki aya göre 1,2 puan artarak yüzde 76,1 seviyesinde oluştu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 1,2 puan artarak yüzde 76,1 seviyesinde oluştu.
İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 75,6 seviyesinde gerçekleşti.
Veriler 2024 yılı Kasım ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1755 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.