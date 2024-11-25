  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Son dakika... Kapasite kullanımı kasım ayında arttı
Takip Et

Son dakika... Kapasite kullanımı kasım ayında arttı

Son dakika haberi... Kapasite kullanım oranı, kasım ayında bir önceki aya göre 1,2 puan artarak yüzde 76,1 seviyesinde oluştu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Son dakika... Kapasite kullanımı kasım ayında arttı
Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 1,2 puan artarak yüzde 76,1 seviyesinde oluştu.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 75,6 seviyesinde gerçekleşti.

Veriler 2024 yılı Kasım ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1755 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Ayva tatlısı yapmanın pek bilinmeyen inceliği: Aşçılar böyle renk katıyormuş!Ayva tatlısı yapmanın pek bilinmeyen inceliği: Aşçılar böyle renk katıyormuş!Yaşam

 

Araç alacaklar dikkat! Trafik sigortasında 15 günlük süre kalkıyorAraç alacaklar dikkat! Trafik sigortasında 15 günlük süre kalkıyorEkonomi

 

Ekonomi
Ev ve araba alamayan bakıma yöneldi! Ekonomideki kırmızı ruj etkisi güzellik pazarını büyütüyor
Ev ve araba alamayan bakıma yöneldi! Ekonomideki kırmızı ruj etkisi güzellik pazarını büyütüyor
Ev sahibi olanlar dikkat! Emlak vergisi 2. taksit ödemeleri ne zaman sona eriyor?
Ev sahibi olanlar dikkat! Emlak vergisi 2. taksit ödemeleri ne zaman sona eriyor?
TCMB duyurdu: Planlanan yatırımlarda artış bekleniyor
TCMB duyurdu: Planlanan yatırımlarda artış bekleniyor
Sera maliyetleri artıyor! Yaş sebze ve meyve fiyatları cep yakacak
Sera maliyetleri artıyor! Yaş sebze ve meyve fiyatları cep yakacak
Güven endeksi hizmet sektöründe azaldı
Güven endeksi hizmet sektöründe azaldı
Araç alacaklar dikkat! Trafik sigortasında 15 günlük süre kalkıyor
Araç alacaklar dikkat! Trafik sigortasında 15 günlük süre kalkıyor