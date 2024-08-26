Son dakika... Kapasite kullanımında düşüş sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılı Ağustos ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1763 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirdi. Buna göre, mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 75,4 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), ağustos ayında bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 75,7 seviyesinde gerçekleşti.