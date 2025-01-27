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Son dakika... Kapasite kullanımında düşüş sürüyor

Kapasite Kullanım Oranı, bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak yüzde 74,6 seviyesinde gerçekleşirken; 2024 Aralık ayında da 0,3 puan gerilemişti.

Haber Merkezi
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Son dakika... Kapasite kullanımında düşüş sürüyor
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2025 yılı Ocak ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1745 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak yüzde 74,6 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), Ocak ayında bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 74,8 seviyesinde gerçekleşti.

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