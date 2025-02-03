Son dakika... Kira artış oranı belli oldu
Ocak ayı enflasyonu yüzde 5,03 olarak gerçekleşirken, kira artış oranını belirleyen 12 aylık enflasyon ortalaması yüzde 56,35 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ocak ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini açıklamasının ardından, şubat ayı kira artış oranı da belli oldu.
TÜİK'e göre ocak enflasyonu yüzde 5,03 olarak gerçekleşti. Kira artış oranını belirleyen 12 aylık enflasyon ortalaması ise, yüzde 56,35 oldu.
Şubat ayı kira artış oranı nasıl belirlendi?
Kira artış oranları 12 aylık enflasyon ortalamasına göre yapılıyor. Ocak ayı boyunca gerçekleştirilecek kira artış oranları, yüzde 56,35 seviyesini aşamayacak.
İki yıldır uygulanan konutlarda yüzde 25 zam sınırı, 1 Temmuz 2024 itibarıyla kaldırılmıştı.