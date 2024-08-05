SON DAKİKA: Kira zam oranı belli oldu
Son dakika haberi... Enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte ağustos ayı kira zam oranı da belli oldu.
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Temmuz ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte ağustos ayı kira artış oranı da netleşti.
Kira artış oranı, on iki aylık ortalama enflasyona göre belirleniyor.
TÜFE, temmuz ayında on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65.93 olarak gerçekleşti.
Buna göre kontrat süresi bu ay dolan ev ve iş yeri sahipleri, kiraları için yüzde 65,93 oranında zam yapabilecek.
Ekonomi