Son dakika... Kur Korumalı Mevduat'ta düşüş sürüyor

Merkez Bankası, politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak, yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), mayıs ayı faiz kararını açıkladı. Buna göre, banka politika faizi (bir hafta vadeli repo ihale faizi) beklentiler dahilinde yüzde 50 seviyesinde kaldı.

Kur Korumalı Mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş de sürüyor. Kur Korumalı Mevduat (KKM) toplamı geçen hafta 20.39 milyar TL düşüşle 2.176 trilyon TL oldu.