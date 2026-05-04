Son dakika... Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre Nisan 2026 enflasyon (TÜFE) aylık yüzde 4,18 yıllık yüzde 32,37 oldu.

Enflasyon verilerinin ardından konut ve işyerlerine uygulanacak kira artış oranı da netleşti. Buna göre mayıs ayında kira sözleşmelerinde uygulanabilecek tavan zam oranı on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,43 olarak hesaplandı.

Mayıs 2026 kira artış oranı örnek hesaplama

Örnek konut kirası: 40.000 TL

Kira artış oranı: Yüzde 32,43

Mart 2026 kira artış tutarı: 12.972 TL

Mart 2026 kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 52.972 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası 40.000 TL olan bir kiracının mayıs ayında ödeyeceği kira zammı 12.972 TL olarak hesaplandı. Buna göre zamlı kira tutarı ise 52.972 TL olarak gerçekleşecek.