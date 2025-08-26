Memur Sen, Hakem Kurulu’ndan çekildi

ANKARA (EKONOMİ)

Hakem Kurulu'nun memur zamları ile ilgili 4. toplantısı bugün yapıldı. Kamu işveren heyeti, toplantıda 2026 yılı için önceki teklifini değiştirmeyerek yüzde 11+7'de bıraktı. 2027 için ise bir puan artırıldı ve yüzde 5+4 zam teklif edildi.

Yarın süresi bitecek çalışma öncesi Memur Sen’in teklifte artış taleplerine karşılık kısıtlı ve 2027 yılı için artış yapılması sonrası Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kurul çalışmalarından çekildiklerini duyurdu.

Memur Sen Başkanı Ali Yalçın, "Hakem Kurulu’ndan çekildik. Uzlaşmazlıkla sonuçlanan Toplu Sözleşmede Toplantı Tutanağı ile kayıt altına aldığımız 58 Kazanım Hakem Kurulu'nda oylandı. Verdiğimiz tepkiler ve Hakem Kurulu’ndaki ısrarımızla bazı olumlu adımlar atıldı ama bunlar sorunu çözmez. Hakem Kurulu’ndan çekildik" ifadelerini kullandı.

Hakem Kurulu’nun hükümetin teklifine yakın bir teklifle karar açıklaması bekleniyor.

Ne olmuştu?

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde, kamu işveren heyeti ve sendikalar zam oranı konusunda uzlaşamamış ve zam süreci Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na taşınmıştı.

Hükümet, 2026 yılı için ilk teklifinde yılın ilk yarısına yüzde 10, ikinci yarısına ise yüzde 6 oranında zam önerdi. 2027 yılı için ise her iki yarıyıl için de yüzde 4’er zam teklifinde bulunmuştu.

15 Ağustos’ta sunulan ikinci teklifte, bu oranlara ek olarak taban aylığa 1.000 TL artış önerilmişti.

18 Ağustos’ta gerçekleşen son görüşmede ise hükümet, 2026 yılı için zam teklifini yüzde 11 + 7, 2027 yılı için ise yine yüzde 4 + 4 olarak güncellemişti.