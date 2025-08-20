Son dakika: Memur-Sen zam teklifini Hakem Heyeti'ne götürüyor

Son dakika... Memurun zam görüşmelerinde hükümet ile sendikalar anlaşma sağlayamadı. Memur-Sen zam teklifini Hakem Heyeti'ne götürüyor.

Memur ve memur emeklilerinin zammı için son dönemece girildi. Memur-Sen, Toplu Sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmaması nedeniyle hakeme başvuru yapacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın arasında şu saatlerde toplantı yapılıyor.

Edinilen bilgilere göre, Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin uyuşmazlık tutanağının imzalandığı belirtiliyor.

Hakem Heyeti kimlerden oluşuyor?

Hakem Heyeti 11 kişiden oluşuyor. Bu heyetin 6'sı Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor. 4 üyeden 2'sini Memur-Sen, birini Kamu-Sen, diğer üye ise Memur-Sen'in gösterdiği akademisyenler arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçiliyor.

6 üye Hükümet tarafından seçilirken, 5 üye sendikalar tarafından seçiliyor. Dolayısıyla kurulda hükumetin ağırlığı olduğu söylenebilir.

Hakem heyetinin kararı nihai olacak

11 üyeden oluşan heyetin vereceği karar nihai olacak ve toplu sözleşme hükmünde sayılacak. Başvurudan itibaren 5 gün içinde karar açıklanacak.

Toplu Sözleşme sürecinde ilk teklif 12 Ağustos'ta sunuldu

Görüşmeler kapsamında, Kamu İşveren Heyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda 12 Ağustos'ta düzenlenen toplantıda sendikalara ilk zam teklifini sunmuştu.

Bu toplantıda, hükümet sendikalara, kamu görevlileri ve memur emeklilerinin maaşlarına 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 10 ikinci altı ayı için yüzde 6, 2027'nin ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için yüzde 4'lük zam öngören bir teklifte bulunmuştu.

Geçen hafta yapılan son görüşmede 2026'da önerilen zamma hükümetten ek teklif geldi. Memurların taban aylığında bin liralık artış önerildi.

Görüşmeler sonuçsuz kaldı

Pazartesi günü, Hükümet 6,5 milyonu aşkın memur ve emeklisi için önümüzdeki yılın ilk 6 ayı için yüzde 11, ikinci 6 ayı için yüzde 7 artış önerdi. Sendikalara, 2027 yılı için sunulan teklif ise ilk altı ay için yüzde 4, ikinci altı ay için yüzde 4 oldu. Ayrıca bin TL taban aylığı artış teklifi de yinelendi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümet ile memur zamları için yapılan görüşmelerin sonuçsuz kaldığını açıkladı.

Bu aşamadan sonra Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girecek. Hakem Kurulunun vereceği karar bağlayıcı olacak.