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Son dakika... Memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Son dakika haberi... Milyonlarca memur ve emeklinin zam farkı netleşti. Buna göre, SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 16,67 oranında; memur ve memur emeklileri ise, yüzde 15,6 oranında maaş farkı alacak.

Haber Merkezi
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Son dakika... Memur ve emekli maaş zammı belli oldu
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Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla beraber, memur ve emeklilerin alacağı 6 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Buna göre, SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 16,67 oranında, memur ve memur emeklileri ise yüzde 15,6 oranında maaş farkı alacak.

Yapılan bu artışla birlikte sosyal yardım ödemeleri ve kıdem tazminatı tavanı da yükseldi.

Ocak ayında yüzde 11,54 zam yapılmıştı

Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2024 yılı ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 15,75 olarak gerçekleşirken, kamu görevlileriyle memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zamla 2025 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplam yüzde 11,54 artış yapılmıştı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

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