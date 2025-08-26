Son dakika... Memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 ücret artışları belli oldu

ANKARA (EKONOMİ)

Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu. Buna göre, memurların taban aylığına 1000 TL’lik artış yapılacak.

Oransal artışlara yönelik olarak, toplu sözleşmede 2026 birinci altı ay için verilen teklif, Hakem Kurulu’ndan aynen kabul edildi. Böylece, 2026 birinci altı ay için yüzde 11, ikinci altı ay için yüzde 7 zam verilmiş oldu.

Yasal sürenin bitmesine bir gün kala 26 Ağustos’ta yapılan Kurul toplantısının ikinci oturumunda hükümet tarafı, 2027’ye yönelik 4+4 teklifinin birinci altı ayı için 1 puanlık artış yaptı ve 2027 birinci altı ayı için yüzde 5, ikinci altı ay için yüzde 4 şeklinde revize etti.

Hakem Kurulu kararı Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla herhangi bir itiraz yolu olmadığı için kesinleşmiş olacak. Böylece, kamu görevlilerine yönelik 8. Dönem toplu sözleşme de tamamlanmış oldu.

Memur-Sen masadan kalktı, Hakem Kurulu beklemeden karar aldı

Bu teklifi yeterli bulmayan yetkili konfederasyon Memur Sen Kurul’dan çekildi. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Uzlaşmazlıkla sonuçlanan Toplu Sözleşmede Toplantı Tutanağı ile kayıt altına aldığımız 58 Kazanım Hakem Kurulunda oylandı. Verdiğimiz tepkiler ve Hakem Kurulu’ndaki ısrarımızla bazı olumlu adımlar atıldı ama bunlar sorunu çözmez. Hakem Kurulu’ndan çekildik” ifadesine yer verdi.

Kurul, memur sendikaları tarafı olmadan hükümet ve diğer üyelerin oylarıyla kararı kesinleştirdi. Hakem Kurulu’nun kararlarına herhangi bir itiraz mekanizması bulunmuyor. Bu karar Resmi Gazete’de yayımlanacak ve uygulamaya girmiş olacak.

Taban aylık ve 58 madde

Hükümet toplu sözleşme görüşmeleri sırasında yetkili sendika ve konfederasyonlarla görüşmede 58 ayrı mali ve sosyal hakka yönelik uzlaşma sağlamıştı. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, bu uzlaşmaların Hakem Kurulu’nun kararında yer bulacağını sosyal medya mesajında belirtti. Bağlayıcı olan Kurul kararının Resmi Gazete’de yayınlanmasından sonra bu 58 maddenin ne düzeyde karara yansıdığı görülecek.

OVP ve Bütçe Çağrısı bekleniyor

Memurlara verilecek ücret artışının belli olmasından sonra, OVP ve Bütçe Çağrısına gözler çevrildi. 2026-2028’i kapsayacak Orta Vadeli Programın Eylül ayı ilk haftası sonuna kadar, Bütçe Çağrısı ve ödenek tavanlarının da 15 Eylül’e kadar açıklanması bekleniyor. Bütçenin en büyük harcama kalemlerinden biri olan personel giderleri toplu sözleşmede verilecek ücret artışları belli olduktan sonra hesaplanabildiği için bu sürecin sonu bekleniyordu.