SON DAKİKA... Memur zammı için Hakem Heyeti'nin 4’üncü toplantısı başladı

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini kapsayan 8’inci dönem toplu sözleşme görüşmelerinde hükümet ile Memur-Sen anlaşamadı. Uzlaşma sağlanamayınca süreç "Hakem Kurulu"na kaldı. İlk toplantısını 23 Ağustos Cumartesi, ikinci toplantısını 24 Ağustos Pazar günü, üçüncü toplantısını 25 Ağustos Pazartesi günü yapan Kurul, bugün dördüncü kez toplandı.

11 üyeden oluşan kurulda kamu temsilcileri, akademisyenler ve sendikaların temsilcileri bulunuyor. Kurulun 5 iş günü içerisinde kararını vermesi gerekiyor. Buna göre nihai karar için son gün 27 Ağustos Çarşamba... Kurulun kararı kesin olacak ve karara itiraz edilemeyecek.

Teklif ne kadardı?

Memur-Sen, ilk yıl için toplamda yüzde 88, ikinci yıl için ise toplamda yüzde 46 zam istedi.

Hükümetin son teklifinde 2026 yılı için ilk altı ay 11, ikinci altı ay 7, 2027 yılı için ilk altı ay 4, ikinci altı ay 4 oranında artış önerildi. Ayrıca 15 Ağustos 2025’te verilen 1.000 TL taban aylığı artış teklifi de yinelendi.