Son dakika... Memur ve emekliye ikinci zam teklifi belli oldu! Memur-Sen'den ilk açıklama

Kamu işveren heyeti 8. dönem toplu sözleşme görüşmeleri çerçevesinde, ilk teklife ek olarak aylık bin TL taban ücret artışı teklifinde bulunuldu.

Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini kapsayan 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde takvim işliyor. Süreç kapsamında Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Birleşik Kamu-iş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde Bakan Işıkhan ile bir araya geldi.

Memurların taban aylığına bin lira artış önerildi

Görüşmede, Kamu İşveren Heyeti tarafından daha önce sunulan 2026 yılı için yüzde 10 + yüzde 6 zam teklifine ek olarak yeni bir kalem üzerinde başkanlara teklif iletildi.

Buna göre, memurların taban aylığına bin lira artış önerildi. Yetkililer, Bakan Işıkhan'ın başkanlığında kamu işveren heyeti ile sendika başkanları arasında hizmet kolları için yürütülen müzakere sürecinin hafta sonu da dahil olmak üzere önümüzdeki hafta içerisinde devam edeceğini belirtti.

Memur-Sen'den ilk açıklama

Zirvenin ardından açıklama yapan Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, "Taban aylığına 1000 TL'lik zam teklifi yapıldı" ifadelerini kullandı. Yalçın, "Bu teklif müzakere edilebilir bir teklif değil" dedi.

Yalçın, "Müzakere edilebilir bir teklif gelmezse Pazartesi günü emekten gelen gücümüzü kullanacağız ve 18'i itibarıyla Türkiye genelinde iş bırakarak Maliye Bakanlığı'na yürüyeceğiz dedik" diye konuştu.

İlk teklif kabul edilmemişti

İşveren tarafı ilk olarak 2026 ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 6, 2027 ilk 6 ay yüzde 4 ve ikinci 6 ay için yüzde 4 zam teklif etmişti. Memur-Sen bu teklifi kabul etmeyeceklerini duyurmuştu.