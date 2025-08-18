  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Son dakika... Bakan Işıkhan: Memura yeni zam teklifi sunulacak
Takip Et

Son dakika... Bakan Işıkhan: Memura yeni zam teklifi sunulacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan memura yeni zam teklifinin saat 18.30'da sunulacağını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Son dakika... Bakan Işıkhan: Memura yeni zam teklifi sunulacak
Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur sendikalarıyla zam teklifini görüşmek için bir araya gelecek. Hükümet ile memur cephesinin görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Bakan Vedat Işıkhan memura yeni zam teklifinin saat 18.30'da sunulacağını açıkladı.

Memurlar eylem yaptı

8'inci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde sunulan zam teklifini yeterli bulmayan memurlar bugün eylemdeydi.

Hükümet son teklifini verecek

Hükümet, memurlar için son teklifini bugün verecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur Konfederasyonları ve Sendika Genel Başkanları ile Kamu İşveren Heyetinin son teklifini görüşmek üzere bir araya gelecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki görüşme saat 18.30'da başlayacak.

Taraflar ne istiyor?

Hükümet ilk teklifinde 2026 yılı için 10 artı 6; 2027 yılı için 4 artı 4 teklif etmişti.

Memur-Sen ise; 2026 yılı için kümülatif yüzde 88; 2027 yılı için de yüzde 46 zam talep ediyor.

Kritik zirve öncesi Trump’tan dikkat çeken paylaşım: Beyaz Saray'da büyük bir günKritik zirve öncesi Trump’tan dikkat çeken paylaşım: Beyaz Saray'da büyük bir günDünya
Zam teklifi memnun etmedi: Memurlar iş bıraktıZam teklifi memnun etmedi: Memurlar iş bıraktıEkonomi
Ekonomi
İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Togg'un devreye girmesi büyük bir adım oldu
Togg'un devreye girmesi büyük bir adım oldu
Hazine tahvil ihalesiyle yaklaşık 28,1 milyar lira borçlandı
Hazine tahvil ihalesiyle yaklaşık 28,1 milyar lira borçlandı
Fındıkta alarm zilleri çalıyor: ‘Pazar liderliğimiz’ risk altında
Fındıkta ‘pazar liderliğimiz’ risk altında
Arz-talep dengesizliği sürüyor: Duble yumurtanın tanesi 4,65 TL oldu
Arz-talep dengesizliği sürüyor: Duble yumurtanın tanesi 4,65 TL oldu
Engelsiz İşgücü Uyum Programı başladı! 15 bin 162 lira harçlık ve SGK prim desteği verilecek
Engelsiz İşgücü Uyum Programı başladı! 15 bin 162 lira harçlık ve SGK prim desteği verilecek
Tüm-İş Konfederasyonu'ndan hafta sayısı "10 gün olsun" talebi
Tüm-İş Konfederasyonu'ndan hafta sayısı "10 gün olsun" talebi