Son dakika... Bakan Işıkhan: Memura yeni zam teklifi sunulacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur sendikalarıyla zam teklifini görüşmek için bir araya gelecek. Hükümet ile memur cephesinin görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Bakan Vedat Işıkhan memura yeni zam teklifinin saat 18.30'da sunulacağını açıkladı.

Memurlar eylem yaptı

8'inci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde sunulan zam teklifini yeterli bulmayan memurlar bugün eylemdeydi.

Hükümet son teklifini verecek

Hükümet, memurlar için son teklifini bugün verecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur Konfederasyonları ve Sendika Genel Başkanları ile Kamu İşveren Heyetinin son teklifini görüşmek üzere bir araya gelecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki görüşme saat 18.30'da başlayacak.

Taraflar ne istiyor?

Hükümet ilk teklifinde 2026 yılı için 10 artı 6; 2027 yılı için 4 artı 4 teklif etmişti.

Memur-Sen ise; 2026 yılı için kümülatif yüzde 88; 2027 yılı için de yüzde 46 zam talep ediyor.