Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), haziran ayı faiz kararını açıkladı. Buna göre banka, politika faizine (bir hafta vadeli repo ihale faizi) dokunmayarak, yüzde 46 seviyesinde sabit tuttu. Ekonomistlerin beklentisi de bankanın politika faizini değiştirmeyerek, yüzde 46 seviyesinde bırakması yönündeydi. Kurul ayrıca, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49’da, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5’te sabit bıraktı.

Karar metninde enflasyonun ana eğiliminin mayıs ayında gerilediği ifade edilirken, öncü verilerin ana eğilimdeki düşüşün haziran ayında da sürdüğüne işaret ettiği belirtildi.

Metinde ayrıca, İsrail-İran Savaşı'na vurgu yapılarak, jeopolitik risklerin takip edildiği belirtildi.

Öte yandan metinde, "Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" ifadesindeki 'sıkılaştırılacak' yerine "tüm para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır" ifadesinin kullanılması 'faiz indirim mesajı' olarak algılandı.

Toplantıdan sonra yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46’da sabit tutulmasına karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49’da, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5’te sabit tutmuştur.

Enflasyonun ana eğilimde düşüş haziranda da sürüyor

Enflasyonun ana eğilimi mayıs ayında gerilemiştir. Öncü veriler ana eğilimdeki düşüşün haziran ayında da sürdüğüne işaret etmektedir. İkinci çeyreğe ait veriler yurt içi talebin yavaşladığını göstermektedir. Jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

Faize ilişkin atılacak adımlar enflasyon odaklı

Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini güçlendirmektedir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizi; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla belirleyecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

Likidite koşulları yakından izlenmeye devam edilecek

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Bu doğrultuda, tüm para politikası araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."

Nisanda sürpriz yapmıştı

Nisan ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında banka, sürpriz bir kararla politika faizi 350 baz puan artırılarak yüzde 42,50'den 46'ya yükseltilmişti. Kurul ayrıca, gecelik borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49’a, gecelik borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e yükseltmişti.

TCMB'nin bir sonraki toplantısı 24 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek.